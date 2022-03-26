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Бои, попытки штурма и обстрелы жилых кварталов: ситуация в регионах на утро 26 марта

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 09:57
Бои, попытки штурма и обстрелы жилых кварталов: ситуация в регионах на утро 26 марта - Фото
Разрушение в Житомирской области (Фото: ГСЧС)

По состоянию на утро 26 марта самая тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе, также бои идут под Киевом, в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.

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Киевская область. В Бучанском районе оккупанты обстреливали "градами" и ракетами Белогородсую в общину, Святопетровское. Продолжаются бои в Макарове, Ирпене, Гостомеле. Активизируются ДРГ врага. Оккупанты пытаются проводить ротацию. Славутич изолирован.

Черниговская область. Продолжается оборона города, в самом Чернигове без изменений.

Сумская область. Ночью оккупанты отводили большую часть войск на территорию РФ. Был артобстрел пригорода Сум, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Харьковская область. В Харькове ночью продолжались обстрелы города оккупантами из оружия дальнего действия. По области продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.

Запорожская область. В направлении Запорожья оккупанты пытаются вести штурмовые действия, не оставляя попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям теробороны и ВСУ, но успеха не имеют. В армии РФ фиксируется значительное количество раненых.

Луганская область. Все города остаются украинскими, но все они под постоянными обстрелами, в Рубежном и Попасной идут бои в центрах.

Донецкая область. Интенсивные обстрелы Марьинской общины. Разрушены более 30 частных домов. Погиб один ребенок, три человека получили ранения. Обстрелы Авдеевки тоже не утихают. Есть много разрушений. Двое раненых, в их числе один ребенок. По Авдеевской промзоне оккупанты применили фосфорные боеприпасы. Мариуполь оставляется в блокаде. Весь город россияне не контролируют, только отдельные кварталы.

Херсонская область. В области продолжаются громкие взрывы в районах, которые находятся возле Николаевской и Днепропетровской областей.

Волынь, Закарпатье, Житомирская, Кировоградская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская области – спокойно или относительно спокойно, в некоторых регионах звучали воздушные тревоги.

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Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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