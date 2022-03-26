Бои, попытки штурма и обстрелы жилых кварталов: ситуация в регионах на утро 26 марта

По состоянию на утро 26 марта самая тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе, также бои идут под Киевом, в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Киевская область. В Бучанском районе оккупанты обстреливали "градами" и ракетами Белогородсую в общину, Святопетровское. Продолжаются бои в Макарове, Ирпене, Гостомеле. Активизируются ДРГ врага. Оккупанты пытаются проводить ротацию. Славутич изолирован.



Черниговская область. Продолжается оборона города, в самом Чернигове без изменений.



Сумская область. Ночью оккупанты отводили большую часть войск на территорию РФ. Был артобстрел пригорода Сум, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.



Харьковская область. В Харькове ночью продолжались обстрелы города оккупантами из оружия дальнего действия. По области продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.



Запорожская область. В направлении Запорожья оккупанты пытаются вести штурмовые действия, не оставляя попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям теробороны и ВСУ, но успеха не имеют. В армии РФ фиксируется значительное количество раненых.



Луганская область. Все города остаются украинскими, но все они под постоянными обстрелами, в Рубежном и Попасной идут бои в центрах.



Донецкая область. Интенсивные обстрелы Марьинской общины. Разрушены более 30 частных домов. Погиб один ребенок, три человека получили ранения. Обстрелы Авдеевки тоже не утихают. Есть много разрушений. Двое раненых, в их числе один ребенок. По Авдеевской промзоне оккупанты применили фосфорные боеприпасы. Мариуполь оставляется в блокаде. Весь город россияне не контролируют, только отдельные кварталы.



Херсонская область. В области продолжаются громкие взрывы в районах, которые находятся возле Николаевской и Днепропетровской областей.



Волынь, Закарпатье, Житомирская, Кировоградская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская области – спокойно или относительно спокойно, в некоторых регионах звучали воздушные тревоги.

Читайте также: Готовят к менее грандиозным "победам". РФ сменила риторику о войне против Украины – ЦПД

Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.