Бои в Северодонецке активизировались, армия России движется к центру – разведка Британии
На улицах Северодонецка активизировались бои, армия РФ продвигается к центру города. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.
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Отмечается, что россияне сосредоточили основную огневую мощь в небольшом секторе в Луганской области. С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка, российские войска приближаются к центру города.
По данным британской разведки, российские войска вместе с "кадыровцами" оккупировали, вероятно, более половины города.
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За пределами Донбасса Россия продолжает наносить издалека ракетные удары по инфраструктуре, говорят разведчики. Одна из ее целей – стратегически важный мост, который связывает Украину с портами на Дунае, критически важными для экспорта украинского зерна в условиях российской блокады Черного моря.
Вероятно, речь идет о мосте через Днестровский лиман в Одесской области, по которому армия РФ несколько раз запускала ракеты.
- Вчера глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке остались около 15 000 жителей из 120 000 "довоенных".
- По его словам, большая часть города оккупирована, но ВСУ окружены не будут и могут отойти в расположенный на возвышенности Лисичанск при необходимости.
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