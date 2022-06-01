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Бои в Северодонецке активизировались, армия России движется к центру – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 10:15
Бои в Северодонецке активизировались, армия России движется к центру – разведка Британии - Фото
Северодонецк (фото - ЕРА)

На улицах Северодонецка активизировались бои, армия РФ продвигается к центру города. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

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Отмечается, что россияне сосредоточили основную огневую мощь в небольшом секторе в Луганской области. С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка, российские войска приближаются к центру города.

По данным британской разведки, российские войска вместе с "кадыровцами" оккупировали, вероятно, более половины города.

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За пределами Донбасса Россия продолжает наносить издалека ракетные удары по инфраструктуре, говорят разведчики. Одна из ее целей – стратегически важный мост, который связывает Украину с портами на Дунае, критически важными для экспорта украинского зерна в условиях российской блокады Черного моря.

Вероятно, речь идет о мосте через Днестровский лиман в Одесской области, по которому армия РФ несколько раз запускала ракеты.

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Марк Сировой
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