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Более 200 тел украинских защитников Азовстали пока остаются в Мариуполе – Жорин

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 00:41
Более 200 тел украинских защитников Азовстали пока остаются в Мариуполе – Жорин - Фото
Максим Жорин (Скриншот видео)

Тела более 200 украинских военных, погибших во время осады завода Азовсталь, пока остаются в Мариуполе. Об этом сообщил бывший командир полка Национальной гвардии "Азов" Максим Жорин.

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Жорин рассказал, что в результате двух обменов более 200 тел погибших на Азовстали уже отправлено в Киев, но "столько же тел еще осталось в Мариуполе".

"Переговоры о дальнейших обменах, о возвращении всех тел домой продолжаются. Абсолютно все тела должны быть возвращены, и над этим мы будем работать", – сказал Жорин.

Говоря о телах, уже доставленных в Киев с Азовстали, Жорин сказал, что около трети их – погибшие бойцы Азова, остальные – морпехи, пограничники, полицейские, сотрудники СБУ. Это можно понять по форме и шевронам.

Визуальное опознание тел погибших бойцов невозможно, сказал Жорин, требуется ДНК-экспертиза, которая может занять несколько месяцев.

  • 2 июня Россия начала передавать Украине тела бойцов, которые погибли на заводе Азовсталь.
  • 7 июня в ГУР сообщили, что в Украину удалось вернуть уже 210 тел погибших защитников Мариуполя.

Читайте также: Как вертолеты летали на осажденную Азовсталь – участник операции дал интервью

Наталия Медведева
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мариуполь Азов азовсталь Максим Жорин
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