Более 200 тел украинских защитников Азовстали пока остаются в Мариуполе – Жорин
Тела более 200 украинских военных, погибших во время осады завода Азовсталь, пока остаются в Мариуполе. Об этом сообщил бывший командир полка Национальной гвардии "Азов" Максим Жорин.
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Жорин рассказал, что в результате двух обменов более 200 тел погибших на Азовстали уже отправлено в Киев, но "столько же тел еще осталось в Мариуполе".
"Переговоры о дальнейших обменах, о возвращении всех тел домой продолжаются. Абсолютно все тела должны быть возвращены, и над этим мы будем работать", – сказал Жорин.
Говоря о телах, уже доставленных в Киев с Азовстали, Жорин сказал, что около трети их – погибшие бойцы Азова, остальные – морпехи, пограничники, полицейские, сотрудники СБУ. Это можно понять по форме и шевронам.
Визуальное опознание тел погибших бойцов невозможно, сказал Жорин, требуется ДНК-экспертиза, которая может занять несколько месяцев.
- 2 июня Россия начала передавать Украине тела бойцов, которые погибли на заводе Азовсталь.
- 7 июня в ГУР сообщили, что в Украину удалось вернуть уже 210 тел погибших защитников Мариуполя.
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