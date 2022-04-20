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"Большое разочарование". Посол Украины раскритиковал заявление Шольца по оружию

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 08:33
Андрей Мельник (скриншот видео Європейська правда, YouTube)

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о дальнейших поставках оружия украинским войскам. Соответствующее заявление он сделал в интервью dpa, передает DW.

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Мельник утверждает, что высказывания Шольца были встречены в Киеве "с большим разочарованием и горечью".

"Утверждение, что бундесвер больше не сможет ничего поставлять Украине, непонятно", – заявил он и высказал свое видение ситуации с поставками со складов немецкой армии:

– по данным посла, из 400 БМП "Мардер" армия Германии использует лишь 100 для обучения и тренировок, потому может передать их Украине;

– по сведениям Мельника, бундесвер не использует значительную часть из 800 бронетранспортеров "Фукс" – и тоже может незамедлительно отправить их в Украину;

– решающее значение могла бы иметь поставка самоходных гаубиц 2000, говорит посол. По его словам, у бундесвера есть около 120 таких дальнобойных орудий.

Мельник также заявил об отсутствии согласованности по вопросу закупок оружия у немецкого военно-промышленного комплекса. По его словам, мало внимания уделялось приоритетам Украины.

"Мы призываем правительство Германии играть открытыми картами в этом важнейшем вопросе, а не ходить вокруг да около. Каждая дальнейшая ненужная задержка будет стоить большего количества жизней", – подытожил он.

  • 19 апреля Шольц заявил, что Германия практически исчерпала запасы собственного оружия, но обратилась к частным промышленным компаниям и предоставит необходимые деньги для покупки оружия Украине.

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Марк Сировой
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