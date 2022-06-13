Боррель о призыве Макрона "не унижать Россию": Нам придется сосуществовать с россиянами

Европе придется сосуществовать с Россий после того, как закончится война, и надо определить, как это будет выглядеть. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для официального журнала ЕС.

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Борреля попросили прокомментировать призывы президента Франции Эмманюэля Макрона "не унижать Россию".

"Это говорит не только Эммануэль Макрон. Это выражение воплощает реальность: Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет определить, как мы намерены с ней сосуществовать", – сказал глава европейской дипломатии.

Он отметил, что сосуществование с Россией будет очень трудным, после того, что она сделала в Украине.

"Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору, и я сам видел это на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте", – сказал Боррель.

Он сказал, что "не унижать Россию" позволяют каналы связи с ней, которые поддерживает в том числе Франция.

"Конечно, эти каналы никогда не закрывались. Канцлер Австрии недавно был в Москве, председатель Африканского союза возвращается из Сочи, а два посланника генсека ООН находятся в России, чтобы попытаться найти решение проблемы украинского экспорта зерна. Мы должны продолжать переговоры с Россией", – резюмировал глава европейской дипломатии.

4 июня Макрон заявил, что считает крайне важным, чтобы Россия не была "унижена", когда боевые действия в Украине прекратятся.

Президент Зеленский отреагировал на призывы Макрона: заявил, что не совсем понимает, что такое "унижение России", и напомнил, что войска РФ восемь лет убивают украинцев.

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Наталия Медведева

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