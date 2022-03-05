Бойцы ВСУ во время боев захватили в плен российских оккупантов – фото

Сегодня, 5 марта, на десятый день противостояния украинской армии российскому агрессору, бойцы ВСУ взяли в плен двоих захватчиков. Об этом сообщает ООС в Facebook.

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"Во время боев военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко взяли в плен двух оккупантов, которых Путин послал на верную смерть", – сказано в сообщении.

В ООС подчеркнули, что пленные оккупанты живы, им никто не причинил вред.

Как отмечается в сообщении, пленным повезло, потому что "никому не нужные трупы" остальных российских оккупантов остались на поле боя.

Украинские власти приняли решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если те лично приедут за ними в Киев.

Минобороны РФ впервые признало свои потери на войне, развязанной Путиным в Украине, но приуменьшило их в 12 раз.

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Яна Катасонова

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