Бойцы ВСУ во время боев захватили в плен российских оккупантов – фото
05.03.2022, 13:59
Фото - ООС
Сегодня, 5 марта, на десятый день противостояния украинской армии российскому агрессору, бойцы ВСУ взяли в плен двоих захватчиков. Об этом сообщает ООС в Facebook.
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"Во время боев военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко взяли в плен двух оккупантов, которых Путин послал на верную смерть", – сказано в сообщении.
В ООС подчеркнули, что пленные оккупанты живы, им никто не причинил вред.
Как отмечается в сообщении, пленным повезло, потому что "никому не нужные трупы" остальных российских оккупантов остались на поле боя.
- Украинские власти приняли решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если те лично приедут за ними в Киев.
- Минобороны РФ впервые признало свои потери на войне, развязанной Путиным в Украине, но приуменьшило их в 12 раз.
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