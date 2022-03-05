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Бойцы ВСУ во время боев захватили в плен российских оккупантов – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 13:59
Бойцы ВСУ во время боев захватили в плен российских оккупантов – фото - Фото
Фото - ООС

Сегодня, 5 марта, на десятый день противостояния украинской армии российскому агрессору, бойцы ВСУ взяли в плен двоих захватчиков. Об этом сообщает ООС в Facebook.

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"Во время боев военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко взяли в плен двух оккупантов, которых Путин послал на верную смерть", – сказано в сообщении.

В ООС подчеркнули, что пленные оккупанты живы, им никто не причинил вред.

Как отмечается в сообщении, пленным повезло, потому что "никому не нужные трупы" остальных российских оккупантов остались на поле боя.

Фото – ООС

Фото – ООС

Фото – ООС
  • Украинские власти приняли решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если те лично приедут за ними в Киев.
  • Минобороны РФ впервые признало свои потери на войне, развязанной Путиным в Украине, но приуменьшило их в 12 раз.

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Яна Катасонова
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