Британия рассматривает возможность отправить Украине больше противокорабельных ракет

Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия. Об этом 15 июня заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.

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Как уточняет издание, заявление Уоллеса прозвучало перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в формате Рамштайн-3.

Уоллес во время визита в Осло сказал, что поставка реактивных систем залпового огня, которую Великобритания пообещала Украине, будет "неизбежной" и что Лондон рассматривает возможность отправки большего количества оружия.

"Очевидно, что мы изучаем большие противокорабельные возможности, чем мы уже запланировали", — сказал он, уточнив, что речь идет о семействе ракет Brimstone.

По словам Уоллеса, Британия сейчас изучает, может ли она дополнить голландские и датские поставки в Украину и своими противокорабельными ракетами Harpoon.

Он также акцентировал на важности обучения украинских военнослужащих в связи с необходимостью ротации.

"Украинские силы на востоке страны... Некоторые из них находятся на этом фронте уже 90 дней, они истощены… Важно помочь Украине с ее способностью заменить людей на передовой", — сказал Уоллес.

20 апреля премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания планирует вооружить Украину ракетами Brimstone. Генштаб ВСУ показал видео запуска британских ракет.

6 июня правительство Великобритании заявило, что передаст ВСУ ракетные системы M270 и управляемые боеприпасы M31A1 к ним. Джонсон сказал, что они будут переданы ВСУ бесплатно.

Оксана Житнюк

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