UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия рассматривает возможность отправить Украине больше противокорабельных ракет

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 18:08
Британия рассматривает возможность отправить Украине больше противокорабельных ракет - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия. Об этом 15 июня заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как уточняет издание, заявление Уоллеса прозвучало перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в формате Рамштайн-3.

Уоллес во время визита в Осло сказал, что поставка реактивных систем залпового огня, которую Великобритания пообещала Украине, будет "неизбежной" и что Лондон рассматривает возможность отправки большего количества оружия.

"Очевидно, что мы изучаем большие противокорабельные возможности, чем мы уже запланировали", — сказал он, уточнив, что речь идет о семействе ракет Brimstone.

По словам Уоллеса, Британия сейчас изучает, может ли она дополнить голландские и датские поставки в Украину и своими противокорабельными ракетами Harpoon.

Он также акцентировал на важности обучения украинских военнослужащих в связи с необходимостью ротации.

"Украинские силы на востоке страны... Некоторые из них находятся на этом фронте уже 90 дней, они истощены… Важно помочь Украине с ее способностью заменить людей на передовой", — сказал Уоллес.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Бен Уоллес противокорабельные ракеты Brimstone гарпун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 