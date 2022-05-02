Британская разведка: Более четверти российских БТГр выведены из строя

Более четверти российских подразделений, задействованных в войне против Украины, выведены из строя. При этом особо серьезные потери понесли "самые элитные" войска РФ, и на их восстановление уйдут годы. Об этом говорится в свежей сводке британской разведки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Минобороны Великобритании сообщило, что с начала конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп – примерно 65% всей своей наземной боевой численности.

Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений к настоящему времени выведены из строя, считают в британской разведке.

"Некоторые из самых элитных подразделений России, в том числе Воздушно-десантные войска ВДВ, пострадали от самых высоких показателей истощения. России, вероятно, потребуются годы, чтобы восстановить эти силы", – сказано в сообщении.

Читайте также: Оккупанты продолжают наступление на востоке: усилили свои войска БТГр из Мариуполя

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.