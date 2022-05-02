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Британская разведка: Более четверти российских БТГр выведены из строя

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 08:37
Британская разведка: Более четверти российских БТГр выведены из строя - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (фото - Генштаб ВСУ)

Более четверти российских подразделений, задействованных в войне против Украины, выведены из строя. При этом особо серьезные потери понесли "самые элитные" войска РФ, и на их восстановление уйдут годы. Об этом говорится в свежей сводке британской разведки.

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Минобороны Великобритании сообщило, что с начала конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп – примерно 65% всей своей наземной боевой численности.

Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений к настоящему времени выведены из строя, считают в британской разведке.

"Некоторые из самых элитных подразделений России, в том числе Воздушно-десантные войска ВДВ, пострадали от самых высоких показателей истощения. России, вероятно, потребуются годы, чтобы восстановить эти силы", – сказано в сообщении.

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Оксана Житнюк
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британия разведка
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