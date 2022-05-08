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Британская разведка рассказала о проблемах старших офицеров РФ на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 10:47
Британская разведка рассказала о проблемах старших офицеров РФ на поле боя - Фото
Российский военный (фото - ЕРА)

У армии России – проблемы с управлением, старшие офицеры вынуждены приезжать на передовую, что подвергает их риску и усугубляет трудности в войсках. Об этом сообщила британская разведка, передает Минобороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что трудности в управлении и неэффективность российских сил вынудили старших командиров появляться на поле боя, вероятно, чтобы лично командовать операциями.

Разведчики говорят, что российские командиры редко делегируют полномочия подчиненным, которые в свою очередь не получают жизненно важного опыта командования.

При этом неясно, привело ли появление командиров на поле боя к изменению оперативной концепции – ошибки в планировании все так же продолжают подрывать прогресс армии РФ.

Кроме того, пишут разведчики, расположение командиров на передовой подвергает их значительному риску. Это привело к непропорционально высоким потерям российских командиров и тому, что подразделения РФ медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход в бою.

Все эти проблемы, вероятно, сохранятся, ведь у офицеров, которые заменили убитых, практически нет опыта оперативного командования, подытожили в разведке Британии.

Марк Сировой
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