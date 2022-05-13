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Буданов объяснил стратегическую важность острова Змеиный

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 08:33
Буданов объяснил стратегическую важность острова Змеиный - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео ГУР)

Остров Змеиный имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать все морские пути в Украину, а также может дать России возможность провести высадку десанта. Это в эфире национального телемарафона объяснил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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"Для РФ, как и для Украины, остров Змеиный – стратегически важный пункт. Он дает контроль абсолютно над всеми торговыми путями, которые идут в Украину. То есть это по сути контроль всей надводной и в некоторой мере воздушной обстановки на юге Украины", – сказал он.

Буданов подчеркнул: тот, кто контролирует остров, в любой момент может заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины.

Буданов объяснил стратегическую важность острова Змеиный

По его словам, Змеиный – еще и стратегический пункт, если говорить о возможности РФ для высадки тактических морских десантов.   

"И самая интересная вещь. В теории это – единственный путь, этот регион я имею в виду, через который Россия может попробовать высадить тактический воздушный десант на территорию так называемой (никем не признанной в мире, – ред.) Приднестровской молдавской республики", – сказал он.

По словам Буданова, Россия пытается контролировать Змеиный, чтобы обвалить украинскую экономику, заблокировать морские перевозки, не позволить Украине перевозить военные грузы морским путем.

"Во-первых, остров Змеиный – это территория Украины, и мы будем ее деоккупировать и биться за нее столько, сколько нужно. Во-вторых, это – стратегически важная точка, чтобы открыть морские торговые пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия России в ПМР, с которой они дальше могут атаковать западную часть Украины", – подытожил он.

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Марк Сировой
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