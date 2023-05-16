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Буданов: У Путина проблемы с наркотическими средствами. Может быть табакерка и новый тиран

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 12:36
Буданов: У Путина проблемы с наркотическими средствами. Может быть табакерка и новый тиран - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у диктатора Владимира Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств". Об этом он сообщил в интервью блогеру Сергею Иванову.

По его словам, у Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств".

"Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много", — сказал Буданов.

Он отметил, что главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин может победить во внутреннем противостоянии в России. 

Отвечая на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" (отсылка к убийству российского императора Павла I, которого забили золотой табакеркой) и установить в России нового тирана, начальник ГУР сказал "да". 

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитрий Гриниченко
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