Буданов: У Путина проблемы с наркотическими средствами. Может быть табакерка и новый тиран

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у диктатора Владимира Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств". Об этом он сообщил в интервью блогеру Сергею Иванову.

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По его словам, у Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств".

"Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много", — сказал Буданов.

Он отметил, что главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин может победить во внутреннем противостоянии в России.

Отвечая на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" (отсылка к убийству российского императора Павла I, которого забили золотой табакеркой) и установить в России нового тирана, начальник ГУР сказал "да".

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

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