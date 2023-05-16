Буданов: У Путина проблемы с наркотическими средствами. Может быть табакерка и новый тиран
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у диктатора Владимира Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств". Об этом он сообщил в интервью блогеру Сергею Иванову.
По его словам, у Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств".
"Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много", — сказал Буданов.
Он отметил, что главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин может победить во внутреннем противостоянии в России.
Отвечая на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" (отсылка к убийству российского императора Павла I, которого забили золотой табакеркой) и установить в России нового тирана, начальник ГУР сказал "да".
- Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.
- По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.
- Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.
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