"Будущее военной авиации": Сельчук Байрактар показал новый БПЛА Bayraktar Kızılelma
11.06.2022, 14:11
Сельчук Байрактар на фоне нового беспилотника Байрактар Кызыл эльма (Фото - Twitter Selçuk Bayraktar)
Создатель серии турецких БПЛА Bayraktar технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар опубликовал в Twitter первые снимки готового беспилотника новой модели Bayraktar Kızılelma.
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"Первые фото Bayraktar Kızılelma после покраски", – написал Байрактар.
Новой модели военного БПЛА, помимо прочих усовершенствований, достаточно минимальной длины взлетной полосы: она способна стартовать с палубы легкого авианосца.
Ранее Байрактар заявил, что считает системы, подобные Bayraktar Kızılelma, будущим военной авиации, так как они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта, сообщает Anadolu.
- 3 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и Турция подпишут рамочное соглашение о строительстве завода по производству БПЛА.
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