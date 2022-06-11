"Будущее военной авиации": Сельчук Байрактар показал новый БПЛА Bayraktar Kızılelma

Создатель серии турецких БПЛА Bayraktar технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар опубликовал в Twitter первые снимки готового беспилотника новой модели Bayraktar Kızılelma.

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"Первые фото Bayraktar Kızılelma после покраски", – написал Байрактар.

Новой модели военного БПЛА, помимо прочих усовершенствований, достаточно минимальной длины взлетной полосы: она способна стартовать с палубы легкого авианосца.

Ранее Байрактар заявил, что считает системы, подобные Bayraktar Kızılelma, будущим военной авиации, так как они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта, сообщает Anadolu.

3 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и Турция подпишут рамочное соглашение о строительстве завода по производству БПЛА.

Сергей Бережной

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