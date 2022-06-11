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"Будущее военной авиации": Сельчук Байрактар показал новый БПЛА Bayraktar Kızılelma

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 14:11
Сельчук Байрактар на фоне нового беспилотника Байрактар Кызыл эльма (Фото - Twitter Selçuk Bayraktar)

Создатель серии турецких БПЛА Bayraktar технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар опубликовал в Twitter первые снимки готового беспилотника новой модели Bayraktar Kızılelma.

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"Первые фото Bayraktar Kızılelma после покраски", – написал Байрактар.

Новая модель турецкого БПЛА Байрактар Кызыл эльма (Фото – Twitter Selçuk Bayraktar)

Новой модели военного БПЛА, помимо прочих усовершенствований, достаточно минимальной длины взлетной полосы: она способна стартовать с палубы легкого авианосца.  

Ранее Байрактар заявил, что считает системы, подобные Bayraktar Kızılelma, будущим военной авиации, так как они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта, сообщает Anadolu.

Сергей Бережной
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БПЛА байрактар Сельчук Байрактар
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