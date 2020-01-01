Быть единой страной каждый день: новогоднее обращение Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: скриншот из новогоднего поздравления)

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым 2020 годом.

Зеленский предложил украинцам задаться вопросом "кто я?" Президент считает, что, несмотря на все различия между гражданами Украины, нужно научиться быть единой страной каждый день. Это, по словам президента, должно стать национальной идеей Украины: жить вместе с уважением.

Полный текст поздравления президента.

Дорогие украинцы! Обычно в новогоднем поздравлении президенты рассказывают нам про рост ВВП, падение инфляции, имплементацию, диверсификацию и другие очень непонятные термины. Одним словом, убеждают, что на самом деле мы начали жить лучше, просто пока еще вы этого не заметили. Поэтому очень часто во время обращения президента мы выключаем звук. Ждем, пока он закончит свою сказку, чтобы наконец-то перейти к шампанскому, канапкам со шпротами и оливье. Сегодня будет по-другому.

Давайте сегодня каждый, честно, ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент философ из Могилянки, агроном с Черкащины?

Кто я? Бывший фотограф, который защищает страну на востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Или бывший химик, который строит высотку в Новосибирске? Донецкий врач, который переехал и открыл свою практику? Или учитель из Луганска, который переехал и два года таксовал и в итоге вернулся назад?

Кто я? Тот, кто десять лет живет за границей и любит Украину в интернете? Тот, кто потерял все в Крыму и начал с нуля в Харькове? Айтишник, который мечтает убежать из страны? Или пленный, который мечтал вернуться домой?

Кто я? Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который сохраняет свой родной язык? Житель Берегового, который бережет свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что нормально - знать государственный язык. Или тот, кто не хочет этого делать?

Кто я? Тот, кто платит налоги? Подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульманин? Имеет недостатки слуха? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел "Игру престолов"? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика?

Это каждый из нас. Это украинцы. Такие, какие есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и "тараканами". Но в нашем паспорте не сказано, "правильный" или "неправильный" украинец, нет строки "патриот", "малорос", "ватник", или бандеровец. Там написано "гражданин Украины", у которого есть права и обязанности. Мы с вами очень разные.

Так кто же мы? 73%, которые выбрали президента? 25%, которые его не принимают? Или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря? Или те, кто 7 января? Кто знаком 100 лет? И кто встретился в 2014-м? Те, кто сделал самый большой в мире самолет, и кто ставит заглушку вместо ремня безопасности? Читаем Жадана, или слушаем Марув? Смотрим "Иронию судьбы", или смотрим "Один дома"? Болеем за "Динамо", или за "Шахтер"? Или вместе - за Ломаченко и Усика? Те, кто празднует 8 марта? Или, наоборот, те, кто считает его пережитком "совка"? Идем в воскресенье в церковь, или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорит "Я тебе кохаю", или "Я тебя люблю"?

Все это и есть мы. И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значения. А вдруг это не так? Представьте себе, разве нас мало что объединяет? Мы одинаково гордимся великими украинцами. Разве перестали бы мы их уважать, узнав, за кого на выборах голосовали Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода или Хмельницкий имели бы разные взгляды на НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов и Королев про растаможевание автомобилей? И как Ступка или Быков относятся к нормандскому формату? Мы ценим их за другое. Потому что ценим мы, на самом деле, другое.

Мы одинаково радовались, когда наши вышли на "Евро". Одинаково улыбаемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. И не важно, мальчика, или девочки. Мы счастливы, если влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дорогобычах. И кресты на могилах наших солдат что в Тернополе, что в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме.

А когда вернулись наши моряки, и наши пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие. И обычная домохозяйка. И успешный адвокат. И президент Украины.

В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам нужно быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе с уважением. Ради будущего своей страны. Потому что мы представляем его одинаково: это успешная цветущая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, около какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединять.

Дорогие украинцы! В новом 2020 году я желаю всем нам уважать друг друга. Быть здоровыми и в достатке, и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. Мира всем нам.

И давайте помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они не родились.

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