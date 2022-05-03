Через две недели. Ситуация на фронте начнет меняться после решений Запада – Луганская ОВА

Ситуация на фронте изменится через две недели – появятся первые результаты после военной помощи, которую Украине предоставил Запад. Такой прогноз озвучил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Начнет все меняться где-то через две недели. И количество боев, конечно, увеличится. Но и те решения, которые принял Запад, по помощи нам, реализуются до двух недель. И через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения", – подчеркнул он.

По словам Гайдая, в Луганске больница забита "разорванными боевиками", а также трупами российских захватчиков. Он добавил, что "дальше будет для них хуже".

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Яна Катасонова

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