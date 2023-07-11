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Черновик с гарантиями Украине еще пишется, суть и подписанты могут поменяться – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 14:37
Черновик с гарантиями Украине еще пишется, суть и подписанты могут поменяться – Bloomberg - Фото
Фото: EPA

Документ с гарантиями безопасности, которые союзники предложат Украине на саммите НАТО в Вильнюсе, все еще пишется, его черновик и подписанты могут измениться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечается, группа ключевых союзников Украины приближается к соглашению о начале переговоров с Киевом о комплексе двусторонних обязательств в области безопасности, направленных на укрепление способности Украины защищать себя и сдерживание будущей российской агрессии.

Ожидается, что это заявление станет частью заявления большинства лидеров G7, которые общаются в кулуарах двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам людей, знакомых с планами гарантий, документ все еще обсуждается, и его содержание и подписавшие стороны могут измениться до того, как об этом будет объявлено.

Издание Spiegel получило ключевой абзац проекта декларации саммита НАТО, из которого следует, что Альянс ставит условия для приглашения Украины.

Как отмечается, при подготовке к встрече НАТО в Вильнюсе не удалось согласовать текст итоговой декларации, несмотря на интенсивные переговоры.

Подчеркивается, что публикуемый проект политического документа остается основой для обсуждения, не исключено, что на переговорах глав государств и правительств в Вильнюсе в него будут внесены изменения.

Текущая версия утверждает, что будущее Украины – в НАТО, однако никаких сроков присоединения не приводится. Такое обещание было дано Украине и на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Уточняется, что Украина может быть приглашена вступить в НАТО только в том случае, если все члены Альянса согласятся, что условия для этого соблюдены.

В частности, отмечается, что Украине на пути к членству по-прежнему необходимы реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО. Министры иностранных дел стран НАТО должны регулярно анализировать прогресс.

Только после этого должно быть решение о приглашении.

"Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия будут выполнены", – это последнее предложение ключевого абзаца.

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Наталья Медведева
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