"Четкий сигнал Кремлю". Джонсон приказал войскам готовится к развертыванию в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал своим войскам готовится к развертыванию в Европе на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает Sky News.
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"Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться к развертыванию по всей Европе на следующей неделе, чтобы мы могли поддерживать наших союзников по НАТО на суше, на море и в воздухе", – заявил он.
Джонсон отметил, что этот пакет должен стать "четким сигналом Кремлю": Британия не потерпит дестабилизирующей деятельности РФ и всегда будем поддерживать союзников по НАТО перед лицом российской враждебности.
"Если президент (России, – ред.) Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего", – добавил он.
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Как пишет The Telegraph, идея Британии о дополнительном развертывании сил в Европе должна быть согласована на переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе на этой неделе.
Отмечается, что оно предусматривает увеличение британского контингента в Эстонии до 1800 военных (сейчас – 900), переброску в страну батареи реактивной артиллерии дальнего огня и вертолетов Apache в Балтийский регион.
Кроме того, эсминец типа 45 и патрульный корабль будут патрулировать Черное море, дополнительная эскадрилья Королевских ВВС будет переброшена на Кипр для патрулирования авиапространства Болгарии и Румынии, а авианосец "Принц Уэльский" будет переведен в режим ожидания на случай дальнейшего обострения ситуации.
- Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены на прошлой неделе.
- Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину, если оно произойдет, будет очень кровопролитным и может превратиться в "новую Чечню" для РФ.
- The Guardian сообщал, что на следующей неделе Джонсон посетит Украину и проведет переговоры с Путиным на фоне опасений из-за возможности нового российского вторжения.
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