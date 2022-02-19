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"Чтобы избежать худшего". Макрон позвонит Зеленскому, а потом Путину

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 09:53
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE​/JOHANNA GERON)

Президент Франции Эмманюэль Макрон запланировал телефонные разговоры с президентом Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает RFI.

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Как сообщается, Макрон поговорит с Зеленским в субботу, 19 февраля, а с Путиным – на следующий день.

"Наш долг по-прежнему состоит в том, чтобы избежать худшего… Мы считаем, что у нас все еще есть возможность отговорить президента Путина от нападения на Украину", – сказал французский президент.

РосСМИ сообщили, что спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил, что у президента РФ на 20 февраля запланирован разговор с Макроном.

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Наталия Медведева
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