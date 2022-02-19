"Чтобы избежать худшего". Макрон позвонит Зеленскому, а потом Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон запланировал телефонные разговоры с президентом Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает RFI.

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Как сообщается, Макрон поговорит с Зеленским в субботу, 19 февраля, а с Путиным – на следующий день.

"Наш долг по-прежнему состоит в том, чтобы избежать худшего… Мы считаем, что у нас все еще есть возможность отговорить президента Путина от нападения на Украину", – сказал французский президент.

РосСМИ сообщили, что спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил, что у президента РФ на 20 февраля запланирован разговор с Макроном.

В январе 2022 года Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.

За последние дни оккупанты существенно усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал 18 февраля, что Украина видит угрозу точечных провокаций России, но не полномасштабное вторжение.

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Наталия Медведева

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