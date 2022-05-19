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Данилов назвал войну России против Украины следствием "большой ошибки" Запада в 90-е

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 18:41
Данилов назвал войну России против Украины следствием
Алексей Данилов (скриншот из трансляции канала 1+1)

Полномасштабная война России против Украины – это следствие "большой ошибки" Запада в 1990-е годы, который тогда сделал ставку на Москву как на демократическую страну. Об этом в интервью НВ заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Это было большой ошибкой Запада в 90-е годы – делать ставку на Россию как на страну, которая должна быть демократической и отвечать за судьбу постсоветских стран на пути к демократии", – заявил Данилов.

Он напомнил, что в те годы все представительства сначала открывались в Москве, и все иностранные компании сначала ехали в Москву, "потому что мечтали там построить страну будущего".

"То, что они будут пугать нас, наших союзников, к сожалению, это та же ошибка цивилизованного мира. Не нужно было делать ставок на Россию. Сегодня Украину обстреливают именно те самолеты, которые Украина передала Москве в рамках программы разоружения в 90-е", – отметил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, изменится ли что-то в РФ, если российского диктатора Владимира Путина внезапно не станет, Данилов сказал, что "демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин".

По мнению секретаря СНБО, на сегодняшний день те 130 этносов, которые есть в РФ, невозможно содержать без диктатуры и тоталитарного режима, а при демократии Россия "рассыплется, как бумажный дом".

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Оксана Житнюк
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снбо Алексей Данилов
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