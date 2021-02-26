Данилов рассказал, о чем будет следующее заседание СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны планируется заслушать отчеты Генпрокуратуры, Службы безопасности, Министерства внутренних дел. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе Свобода слова Савика Шустера.

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По словам Данилова, правоохранительные ведомства должны будут объяснить, почему до сих пор не закрыты дела, касающиеся дезертирства и госизмены, произошедших после начала агрессии России против Украины.

"Мы хотим услышать, почему они такой долгий срок находятся в каком-то неизвестном процессе. То есть процесс известен с точки зрения юриспруденции, но нет ответа обществу – почему за шесть-семь лет нет точки в этих делах", – сказал секретарь СНБО.

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Наталия Медведева

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