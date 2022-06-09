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Дания не хочет давать Украине статус кандидата в ЕС – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 23:24
Дания не хочет давать Украине статус кандидата в ЕС – Bloomberg - Фото
Фото: EPA

Дания выступает против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС,  поскольку Киев на "очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатическую ноту. 

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По мнению представителей Дании, Украина не соответствует "Копенгагенским критериям", которые необходимы для членства в ЕС. 

Согласно ноте, Украине потребуется улучшить свою законодательную и институциональную базу, чтобы претендовать на членство. 

В Копенгагене также считают, что Украина не готова создать функционирующую рыночную экономику и стать конкурентоспособной на европейском рынке.

Издание сообщает, что кроме Дании, еще некоторые государства-члены, в том числе Нидерланды, до сих пор выступали против поддержки заявки Киева. В то же время Германия предлагает альтернативу для Украины – условный статус кандидата.

По словам официальных лиц, большинство стран, включая Италию, Польшу, Литву, Ирландию и Эстонию призвали совет ЕС предоставить статус кандидата для Украины.

На саммите ЕС 24 июня страны-члены альянса должны принять решения по предоставлению Украине статуса членства в Евросоюз.

Для членства в ЕС страны должны соответствовать "Копенгагенским критериям", которые утвердили с 1993 года.  Среди них — стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, соблюдение прав человека, защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.

Читайте также: Три страны ЕС не хотят давать Украине статус кандидата на членство – Стефанишина

Наталия Фреик
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