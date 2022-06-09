Дания не хочет давать Украине статус кандидата в ЕС – Bloomberg
Дания выступает против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, поскольку Киев на "очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатическую ноту.
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По мнению представителей Дании, Украина не соответствует "Копенгагенским критериям", которые необходимы для членства в ЕС.
Согласно ноте, Украине потребуется улучшить свою законодательную и институциональную базу, чтобы претендовать на членство.
В Копенгагене также считают, что Украина не готова создать функционирующую рыночную экономику и стать конкурентоспособной на европейском рынке.
Издание сообщает, что кроме Дании, еще некоторые государства-члены, в том числе Нидерланды, до сих пор выступали против поддержки заявки Киева. В то же время Германия предлагает альтернативу для Украины – условный статус кандидата.
По словам официальных лиц, большинство стран, включая Италию, Польшу, Литву, Ирландию и Эстонию призвали совет ЕС предоставить статус кандидата для Украины.
На саммите ЕС 24 июня страны-члены альянса должны принять решения по предоставлению Украине статуса членства в Евросоюз.
- После полномасштабного российского вторжения Украина подала заявку на вступление в ЕС и заявила, что рассчитывает на ускоренную процедуру. В июне состоится саммит ЕС, на котором Украина может получить статус кандидата.
- Однако в странах-лидерах ЕС – Франции и Германии – в последнее время стали звучать мнения, что быстрого вступления в ЕС не будет. Последний "прогноз" от МИД Франции: на членство Украины в ЕС может уйти до 20 лет.
- Греция и Кипр выступают против ускоренного процесса вступления Украины в ЕС.
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