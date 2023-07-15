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Данные коллаборантов из Харьковской области начали вносить в базу Интерпола

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 00:12
Данные коллаборантов из Харьковской области начали вносить в базу Интерпола - Фото
Фото: Сергей Болвинов

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что информацию о коллаборантах и предателях из региона, которые могут находиться в Европе, начали вносить в базу Интерпола.

"Спокойная жизнь в странах ЕС для наших коллаборантов подходит к концу - начали сотрудничество с Интерполом. Каждого, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол", - написал он в Facebook.

Он отметил, что есть "множество случаев", когда "вчерашние фанаты РФ и ее армии" прячутся не на территории страны-агрессора, а именно в Евросоюзе, при этом они позиционируют себя пострадавшими от войны.

Болвинов подчеркнул, что Нацполиция сообщает иностранным коллегам о том, что "эти люди – не "жертвы войны" или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине".

Он добавил, что в сутки Нацполиция Харьковщины отправила в базу Интерпола данные 25 беглецов.

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Милана Головань
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