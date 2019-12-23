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Демонтировать щит СССР у Родины-матери дорого и опасно - Дробович

Демонтировать щит СССР у Родины-матери дорого и опасно - Дробович - Фото
Родина-мать (фото - depositphotos.com)
23.12.2019, 13:12

Один из вариантов демонтажа, говорит директор института, - с постройкой лесов. Он очень дорогой и небезопасный, говорит директор УИНП.

Демонтаж герба СССР на щите монумента Родина-мать в Киеве обойдется очень дорого и требует сложных расчетов, "чтобы не наклонить статую". Об этом на пресс-конференции заявил глава Института нацпамяти Антон Дробович.

"Если нагрузить люлькой или какими-то конструкциями, они могут перевесить Родину-мать. Там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать. В руке с мечом есть маятник, который уравновешивает эту статую. Если мы повесим много инженерных приспособлений, чтобы демонтировать щит, они могут наклонить статую", - предостерег он.

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По его словам, институт Патона, который занимается сваркой, подготовил проект, как демонтировать советский герб, но "это дорогое решение". Тем не менее, УИНП обратится к Минкульту, чтобы расходы заложить в бюджет на следующий год.

До того власти посоветуется с гражданами - готовы ли они заплатить такие средства из своих налогов. "Или предложим придумать более изящный способ решения проблемы", - сказал Дробович.

  • 9 апреля 2015 года парламент Украины 254 голосами запретил использование символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

Справка. Родина-мать расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в 1981 году. Высота от пьедестала до кончика меча - 62 м, общая с постаментом - 102 м, в одной руке статуя держит 16-метровый меч весом 9 тонн, в другой - щит 13×8 м с гербом СССР весом 13 тонн. Все сооружение цельносварное и весит 450 тонн.

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