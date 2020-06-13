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Депутат Слуги народа заразился коронавирусом

Депутат Слуги народа заразился коронавирусом - Фото
Максим Перебийнос (скриншот с видео)
13.06.2020, 21:08

Аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат

У депутата из фракции Слуга народа Максима Перебийноса диагностировали заражение коронавирусом. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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По ее словам, сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции.

На этой неделе, по информации Кравчук, комитет, в который входит Перебийнос, проводил заседание в режиме видеоконференции. Однако на прошлой неделе он был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.

Как сообщалось ранее, по информации Офиса президента, ни у кого из участников украинской делегации, членов Кабмина и представителей ОП, которые посетили 12 июня Париж в рамках рабочей поездки, коронавирус не обнаружен.

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Слуга народа коронавирус COVID -19 Максим Перебийнос
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