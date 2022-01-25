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Депутаты не захотели вводить уголовную ответственность за подделку ковид-сертификатов

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 16:21
Депутаты не захотели вводить уголовную ответственность за подделку ковид-сертификатов - Фото
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Депутаты Верховной Рады провалили голосование по законопроекту с поправками в Уголовный кодекс, которыми устанавливалась уголовная ответственность за подделку документов о проведении профилактических прививок. Об этом сообщает сайт парламента.

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Законопроект №6084 голосовался сегодня во втором чтении поименно, но набрал только 186 голосов "за" и, таким образом, был отклонен в целом. 

Законопроект был внесен в парламент Кабинетом министров Украины 23 сентября 2021 года, быстро получил положительные заключения профильных комитетов и был включен в повестку дня 19 октября. 

2 ноября 2021 года проект был принят за основу 282 голосами. В тот же день Верховная Рада проголосовала за сокращенные сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Проект предлагал включить в Уголовный кодекс статью, которая предусматривала за использование поддельных документов о прививках против особо опасных инфекционных болезней штраф от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

Для медиков за внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках предусматривался штраф от 34 000 до 68 000 грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

За изготовление и сбыт поддельных документов о прививках предлагался штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет.

Сергей Бережной
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