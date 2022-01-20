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Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 января

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 19:00
Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 января - Фото

1. В СЛУЧАЕ ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ОПЕРАЦИИ С ДОЛЛАРОМ – БАЙДЕН. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам года в должности заявил, что в случае вторжения России в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом. (подробнее)

2. США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ДЕПУТАТОВ ОПЗЖ И БЫВШИХ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ РЕГИОНОВ. США в рамках борьбы с вредоносной деятельностью России ввели санкции против четверых украинцев — двух действующих депутатов от ОПЗЖ и двух бывших членов Партии регионов. (подробнее)

3. США РАЗРЕШИЛИ СТРАНАМ БАЛТИИ ПЕРЕДАТЬ АМЕРИКАНСКОЕ ОРУЖИЕ УКРАИНЕ. Страны Балтии получили добро на поставку американского оружия в Украину. Литве разрешили поставить переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а Эстонии – ракеты для противотанковых комплексов Javelin. (подробнее)

4. США ВЫДЕЛЯТ УКРАИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ $300 МЛН ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ. США продолжат оказывать Украине экономическую поддержку и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году. (подробнее)

5. В ЧЕХИИ ХОТЯТ ПОМОЧЬ УКРАИНЕ ОРУЖИЕМ ИЛИ БОЕПРИПАСАМИ. У Чехии "есть желание" отправить или продать Украине оружие в условиях угрозы нового вторжения РФ. Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова. (подробнее)

6. УКРАИНА ВРЕМЕННО ПОТЕРЯЛА ДОСТУП К ВНЕШНИМ РЫНКАМ КАПИТАЛА. Украина потеряла возможность привлекать внешний капитал в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований из-за роста геополитического напряжения. (подробнее)

7. СУД ЧАСТИЧНО РАЗБЛОКИРОВАЛ СЧЕТА АРСЕЛОРМИТТАЛ ДЛЯ ВЫПЛАТ ЗАРПЛАТ И НАЛОГОВ. Шевченковский суд Киева разрешил частично разблокировать счета АрселорМиттал Кривой Рог, арестованные Офисом генерального прокурора в рамках расследования относительно рентных платежей по добыче железной руды. (подробнее)

8. НБУ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 10%. Правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 10% годовых. (подробнее)

9. ИЗ-ЗА УГРОЗ ГАЗПРОМА МОЛДОВА ВВЕЛА РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение на 60 дней после угроз российского Газпрома о приостановке поставок газа. (подробнее)

10. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА СООБЩИЛ О ВОЗМОЖНОЙ УТЕЧКЕ ДАННЫХ ПОЛУМИЛЛИОНА ЛЮДЕЙ. МККК сообщил о взломе его серверов. Хакеры могли получить доступ к базам с конфиденциальными данными примерно 515 000 человек. Среди них могут быть те, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, а также пропавшие без вести, их близкие и те, кто находится в заключении. (подробнее)

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