Девять главных новостей Украины и мира на 20:00 28 января

1. БЕЛЫЙ ДОМ И БАНКОВАЯ ОПРОВЕРГАЮТ, ЧТО СОЗВОН ЗЕЛЕНСКИЙ–БАЙДЕН "ПРОШЕЛ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО". В Офисе президента и в Совете нацбезопасности США при Белом доме опровергли заявление некоего "анонимного топ-чиновника из Украины" для CNN, что вчерашний созвон американского лидера Джо Байдена и президента Владимира Зеленского "прошел не очень хорошо" из-за разногласий по поводу оценок уровня риска нового российского вторжения (подробнее).

2. НЕМЕЦКИЙ МИД ЗАПРЕТИЛ БЫВШЕМУ ПОСЛУ ВОЗГЛАВИТЬ НАБСОВЕТ НОВОЙ КОМПАНИИ ГАЗПРОМА – ZEIT. Министерство иностранных дел Германии запретило бывшему послу в Саудовской Аравии работать председателем наблюдательного совета компании Gas for Europe, созданной Газпромом для управления германской частью Северного потока-2 (подробнее).

3. ГОССМИ ЧЕРНОГОРИИ ДАЛО РОСПРОПАГАНДУ О "НАПАДЕНИИ УКРАИНЦЕВ НА ЛУГАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ". Сегодня, 28 января, гостелерадиокомпания Черногории написала о "нападении украинцев на Луганскую республику", тем самым повторив российскую пропаганду о террористической организации ЛНР на временно оккупированной территории Донбасса. Новость опубликована на сайте RTCG (подробнее).

4. НБУ СПРОГНОЗИРОВАЛ РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Национальный банк прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду в Украине будут повышаться из-за дорогостоящего газа. Этот процесс будет постепенным и затянется на несколько лет, пока тарифы не выйдут на рыночный уровень (подробнее).

5. УКРАИНА ДОГОВОРИЛАСЬ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ИЗ ВЕНГРИИ – ШМЫГАЛЬ. Украина имеет достаточный запас ресурсов, чтобы пройти этот отопительный сезон без проблем. В настоящее время АЭС работают по полной, увеличена добыча собственного угля, а ОГТСУ договорился о транспортировке газа из Венгрии (подробнее).

6. "СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, НО НЕ КРИТИЧНАЯ". ШЕВЧЕНКО ПРОГНОЗИРУЕТ СТАБИЛИЗАЦИЮ КУРСА. Глава Национального банка Кирилл Шевченко считает, что курс гривни вскоре стабилизируется (подробнее).

7. НБУ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ЭКОНОМИКИ НА 2022 ГОД ИЗ-ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УГРОЗ. Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,4% (подробнее).

8. ЛАТВИЯ ПЛАНИРУЕТ НАПРАВИТЬ ВОЕННЫХ В УКРАИНУ. Уточняется, что латвийское Минобороны направило на согласование в Минфин, Минюст и МИД страны проект сейма об отправке военных Национальных вооруженных сил на учебную операцию Unifier в Украину (подробнее).

9. НАБУ РАЗОБЛАЧИЛО ДЕПУТАТА РАДЫ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ. ОН ИЗ СЛУГИ НАРОДА. НАБУ, САП и Офис генпрокурора разоблачили действующего народного депутата на "горячем", при получении неправомерной выгоды в 558 000 грн. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь о депутате Слуги народа Сергее Кузьминых (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Аукцион | "Реальная цена Большевика – 4,5 млрд грн". Что еще ГБР не устраивает в продаже завода

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.