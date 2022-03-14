Действия России в Украине – это государственный терроризм: председатель ОБСЕ

Атаки войсками России украинских мирных граждан, школ и больниц являются государственным терроризмом, заявил сегодня председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау. Об этом сообщает Voice of America.

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"Силы вторжения начали наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре в попытке сломить дух украинского народа. Это прискорбно, постыдно и равносильно государственному терроризму. Школы, больницы и детские сады подвергаются преднамеренным нападениям с применением оружия, запрещенного на международном уровне", — сказал Рау, выступая в качестве главы ОБСЕ в Совете Безопасности ООН.

Ранее ООН заявляла, что у нее есть заслуживающие доверия свидетельства о том, что российские войска применяют кассетные боеприпасы по гражданским объектам.

Рау также сказал, что Россия как один из членов ОБСЕ назвала его точку зрения на ее действия в Украине "предвзятой".

"У меня есть только один ответ на такого рода обвинения: беспристрастность заканчивается там, где начинаются вопиющие нарушения международного гуманитарного права", — сказал Рау.

Сергей Бережной

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