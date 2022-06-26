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Джонсон на G7 призовет Францию ​​и Германию увеличить военную поддержку Украины

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 05:58
Джонсон на G7 призовет Францию ​​и Германию увеличить военную поддержку Украины - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию увеличить военную поддержку Украины и предостеречь их от любых попыток подтолкнуть президента Владимира Зеленского к заключению "плохого" мирного соглашения. Об этом сообщает Independent.

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Официальный представитель Джонсона заявил, что британский премьер-министр обратится с призывом к коллегам-лидерам G7, чтобы они предоставили украинцам возможность добиться желаемого результата и увеличили экономическую, военную и политическую поддержку Украины.

Как отмечается, Джонсон также предостережет коллег от "усталости" от борьбы Украины против режима российского диктатора Владимира Путина.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить – возможно, принудить – украинцев к плохому миру", – сказал Джонсон перед поездкой на G7.

Премьер-министр Великобритании добавил: "Мое обращение к коллегам по Большой семерке и по НАТО: сейчас не время соглашаться и призывать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня".

Читайте также: Джонсон призвал G7 и НАТО не подталкивать на "плохой мир" Украину

Наталия Медведева
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g7 Борис Джонсон военная помощь поддержка Украины
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