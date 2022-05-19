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Джонсон пообещал Зеленскому больше противокорабельных ракет, дронов и артиллерии для ВСУ

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19.05.2022, 17:19
Джонсон пообещал Зеленскому больше противокорабельных ракет, дронов и артиллерии для ВСУ - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский созвонился с британским премьером Борисом Джонсоном: тот "проинформировал о поддержке Украины, в том числе поставками дальнобойной артиллерии, ракет класса "берег-корабль" и беспилотных летательных аппаратов". Об этом оба лидера сообщили в Twitter.

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Джонсон уточнил, что все это – часть дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов.

"Утром подтвердил британскую солидарность с украинским народом моему другу Зеленскому, особенно с отважными защитниками Мариуполя", – написал глава британского правительства.

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Зеленский сообщил, что рассказал Джонсону о ходе боевых действий и операции по спасению военных с Азовстали.

Джонсон, пишет CNN со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, "выразил обеспокоенность растущими глобальными последствиями незаконного вторжения России и трусливой и безрассудной блокады президентом Путиным украинских портов".

Также стороны договорились активизировать работу с союзниками, включая США, Францию ​​и Германию, "для определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины".

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Евгений Пилипенко
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