Джонсон пообещал Зеленскому больше противокорабельных ракет, дронов и артиллерии для ВСУ

Президент Владимир Зеленский созвонился с британским премьером Борисом Джонсоном: тот "проинформировал о поддержке Украины, в том числе поставками дальнобойной артиллерии, ракет класса "берег-корабль" и беспилотных летательных аппаратов". Об этом оба лидера сообщили в Twitter.

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Джонсон уточнил, что все это – часть дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов.

"Утром подтвердил британскую солидарность с украинским народом моему другу Зеленскому, особенно с отважными защитниками Мариуполя", – написал глава британского правительства.

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Зеленский сообщил, что рассказал Джонсону о ходе боевых действий и операции по спасению военных с Азовстали.

Джонсон, пишет CNN со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, "выразил обеспокоенность растущими глобальными последствиями незаконного вторжения России и трусливой и безрассудной блокады президентом Путиным украинских портов".

Также стороны договорились активизировать работу с союзниками, включая США, Францию ​​и Германию, "для определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины".

В апреле министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи подтвердил, что ВСУ имеют полное право бить по целям в РФ, в том числе оружием Запада.

В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин и его окружение "копируют нацистов", а начштаба обороны Британии Энтони Радакин – что Украина "побеждает в войне и не только на поле боя".

19 мая Великобритания заморозила активы трех авиакомпаний России.

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Евгений Пилипенко

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