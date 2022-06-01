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Джонсон просит у Байдена согласие на поставку Украине РСЗО M270 – Politico

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 23:26
Джонсон просит у Байдена согласие на поставку Украине РСЗО M270 – Politico - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром обсудил с президентом США Джо Байденом передачу Украине произведенных в США реактивных систем залпового огня M270. Об этом со ссылкой на источник сообщает Politico.

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Завтра утром этот вопрос обсудят министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен.

США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил. Издание предполагает, что администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

Великобритания рассчитывает отправить в Украину M270 в течение нескольких недель, сообщил источник.

СПРАВКА. М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2-80 км. Может нести 12 снарядов.
  • Сегодня Байден одобрил отправку в Украину нового пакета военной помощи на сумму $700 млн. Пакет включает РСЗО HIMARS и еще ряд вооружений.
Вадим Ребрина
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Борис Джонсон РСЗО m270
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