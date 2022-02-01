Джонсон: Путин держит оружие у виска Украины. Очень важно стоять плечо к плечу с Украиной

Сейчас в ситуации с эскалацией у украинских границ наступил критический момент, и очень важно, чтобы страны Запада стояли плечо к плечу с Украиной. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Джонсона, Путин "держит пистолет" у виска Украины и пытается подорвать огромные достижения предыдущих десятилетий и перекроить карту безопасности Европы.

"Этот момент абсолютно критический – жизненно важно, чтобы мы вместе стояли плечо к плечу с Украиной", – сказал Джонсон.

Британский премьер подчеркнул, что в случае вторжения России украинцы будут сражаться "до последней капли крови" и это повлечет огромные потери для российчской армии.

Джонсон считает, что если донести эту мысль до матерей России, то таким образом можно повлиять на решение Путина.

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение стало бы поражением для президента Путина, который уверяет, что заботится об интересах украинского народа", – сказал Джонсон.

Британский премьер заявил, что ответные санкции на возможное вторжение России уже готовы.

По его словам, эти санкции будут активированы "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию".

Джонсон подчеркнул, что санкции подготовили не для того, чтобы проявить враждебность по отношению к России, а чтобы продемонстрировать приверженность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии.

"Сейчас жизненно важно, чтобы Россия сделала шаг назад и избрала путь дипломатии", – сказал премьер Британии.

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Наталия Медведева

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