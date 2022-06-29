Джонсон: Путин – пример токсичной маскулинности. Женщина бы не начала эту мачо-войну

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина "примером токсичной маскулинности". Об этом он сказал в интервью ZDF после саммита G7.

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В интервью Джонсон поднял вопрос о том, была ли бы война в Украине вообще, если бы президентом России была женщина. Джонсон призвал к тому, чтобы больше женщин занимали руководящие должности.

"Если бы Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую мачо-войну. Если вам нужен очень хороший пример токсичной маскулинности, у нас он есть в его лице", – заявил Джонсон.

Премьер Британии не выразил особого оптимизма по поводу скорейшего окончания войны, так как Путин не готов заключить мирное соглашение, а президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на какие-либо уступки.

Он также сказал, что результаты активной агрессии Путина сейчас выглядят так: укрепляется НАТО, укрепляется Европа, укрепляется G7 и укрепляется коллективное чувство безопасности и самоуважения.

Джонсон заявил, что лидеры G7 на прошедшем саммите согласились "дать украинцам стратегическую выносливость, необходимую им для того, чтобы попытаться изменить ситуацию". Он также высказал предположение, что Путин попытается расширить конфликт до уровня НАТО.

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Оксана Житнюк

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