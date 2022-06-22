Джонсон: Уступки Путину приведут лишь к катастрофе, он воспримет их как награду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что уступки российскому диктатору Владимиру Путину в вопросе войны России против Украины приведут к катастрофе. Об этом сообщил его официальный представитель, передает Independent.

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По словам представителя Джонсона, тот сказал Кабинету министров, что Великобритания не должна позволять никому думать, что уступки Путину приведут "к чему-либо, кроме катастрофы", поскольку он воспримет это "как награду за необоснованную агрессию".

Чиновник отметил, что Джонсона беспокоит переключение внимание мирового сообщества от Украины на глобальные проблемы, в частности вопрос инфляции во всем мире.

Джонсон пообещал обеспечить "новую политическую, военную и финансовую поддержку со стороны международного сообщества" Украине, предупредив о "растущей усталости" от войны.

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Дмитрий Гриниченко

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