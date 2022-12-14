Для быстрой победы Украины союзники рассматривают вариант поставки истребителей – СМИ
Союзники Украины ищут возможность ускорить победу ВСУ, но при этом избежать глубоких ударов по территории России. Среди прочего, рассматривается вариант поставки Украине современных истребителей, утверждают источники Evening Standard.
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Один из источников издания, информированный об обсуждении вопроса, утверждает, что рассматриваются любые варианты, которые позволят Украине "перемолоть" российские войска, "кроме атак на российскую территорию".
Источник предположил, что в конечном итоге Украина может получить "более современные истребители".
Обсуждаемый подход также предполагает, что Запад начнет реагировать на создаваемые Россией угрозы не постфактум, а "на опережение", системно укрепляя оборону Украины. Выстраивание такого взаимодействия выглядит достаточно сложным, однако вариант "действовать как раньше" уже не рассматривается, так как он уже привел к затягиванию войны.
- 11 декабря президент Зеленский провел переговоры с лидером США Джо Байденом. Вашингтон обещает делать приоритетом укрепление украинской ПВО.
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