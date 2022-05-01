"Для провала Путина". Джонсон пообещал Зеленскому продолжать военную и гуманитарную помощь

Великобритания будет продолжать оказывать Украины военную и гуманитарную помощь в ее борьбе с российскими оккупантами, чтобы обеспечить провал российского диктатора Путина. Об этом сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон президенту Владимиру Зеленскому по телефону, сообщается в Twitter британского премьера.

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"Я разговаривал с президентом Зеленским и рассказал, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы дать украинцам оборудование, необходимое им для самообороны. Я более чем когда-либо предан укреплению Украины и обеспечению провала Путина", – сказал Джонсон.

Зеленский упомянул о разговоре с Джонсоном в видеообращении по итогам 30 апреля.

"Говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсом об оборонной поддержке для Украины и других необходимых усилиях для прекращения войны. Проинформировал Бориса об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны", – сказал президент.

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Наталия Медведева

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