Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.10.2018, 10:51

Для украинцев опасны поездки в Беларусь - глава МИД

Для украинцев опасны поездки в Беларусь - глава МИД - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Из-за инфильтрации российской агентуры в белорусские спецслужбы посещение Беларуси является опасным для граждан Украины, сказал Павел Климкин

Реклама
Реклама

Посещение Беларуси является потенциально опасным для украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр, добавив, что россияне могут использовать украинских граждан в собственных интересах.

По словам Климкина, Киев будет обсуждать эту угрозу с Минском.

Украинский дипломат также отметил, что в Беларуси значительное российское присутствие, в частности, в сфере безопасности. Однако он подчеркнул, что "в двусторонних отношениях (Украины и Беларуси - ред.), политических и экономических, у нас нет больших проблем".

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его по сфабрикованному делу "в подготовке теракта на территории РФ".

Читайте также: Нелегитимная Госдума РФ грозит Украине "катастрофой" - заявление

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война России против Украины, Россия, беларусь, война в донбассе, павел климкин, российские спецслужбы, агрессия рф, спецслужбы РФ, опасность, опасность пребывания, опасность пребывания в беларуси, опасность для украинцев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ветеран АТО завоевал серебро на Играх непокоренных - фото
Спорт Ветеран АТО завоевал серебро на Играх непокоренных - фото
ОБСЕ заметила готовый к бою ЗРК "Оса" возле границы с РФ - видео
Происшествия ОБСЕ заметила готовый к бою ЗРК "Оса" возле границы с РФ - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 