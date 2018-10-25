Для украинцев опасны поездки в Беларусь - глава МИД

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Из-за инфильтрации российской агентуры в белорусские спецслужбы посещение Беларуси является опасным для граждан Украины, сказал Павел Климкин

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Посещение Беларуси является потенциально опасным для украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр, добавив, что россияне могут использовать украинских граждан в собственных интересах.

По словам Климкина, Киев будет обсуждать эту угрозу с Минском.

Украинский дипломат также отметил, что в Беларуси значительное российское присутствие, в частности, в сфере безопасности. Однако он подчеркнул, что "в двусторонних отношениях (Украины и Беларуси - ред.), политических и экономических, у нас нет больших проблем".

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его по сфабрикованному делу "в подготовке теракта на территории РФ".

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