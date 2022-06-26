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Для завершения реформ. Джонсон хочет побить рекорд Тэтчер и оставаться премьером до 2030-х

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 03:18
Для завершения реформ. Джонсон хочет побить рекорд Тэтчер и оставаться премьером до 2030-х - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен оставаться главой британского правительства до середины следующего десятилетия, несмотря на призывы к нему уйти в отставку. Реализация этого плана сделала бы Джонсона лидером страны, который остается у власти самое продолжительное время за последние 200 лет. Об этом сообщает Reuters.

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Джонсон заявил, что хочет пойти на третий срок и оставаться премьер-министром до середины 2030-х годов, чтобы обеспечить себе время для уменьшения регионального экономического неравенства Великобритании и реформировать британскую правовую и иммиграционную системы.

"Сейчас я активно думаю о третьем сроке", – заявил премьер Великобритании.

На уточняющий вопрос, что он имеет в виду, Джонсон сказал: "Насчет третьего срока… это середина 2030-х годов".

Как отмечается, Джонсон должен назначить следующие общенациональные выборы в Великобритании к декабрю 2024 года, а к 2029 году ему потребуется третья победа на выборах.

Если он пробудет на своем посту после начала 2031 года, то побьет рекорд Маргарет Тэтчер, которая на данным момент остается премьер-министром, занимавшим эту должность дольше всех со времен Роберта Бэнкса Дженкинсона, графа Ливерпуля, который находился у власти с 1812 по 1827 год.

Читайте также: У Джонсона проблемы: тори проиграли довыборы. Он отреагировал – "продолжу идти вперед"

Наталия Медведева
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Борис Джонсон
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