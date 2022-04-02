UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Донбасс. Украинские защитники отбили шесть атак оккупантов и уничтожили 17 единиц техники

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 22:31
Донбасс. Украинские защитники отбили шесть атак оккупантов и уничтожили 17 единиц техники - Фото
Фото – ОТГ "Восток"

За сегодняшний день украинские защитники на Донецкой и Луганском направлениях успешно отбили шесть атак российских оккупантов и уничтожили 17 единиц техники. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным штаба ООС, 2 апреля украинские военнослужащие уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники оккупантов.

Также, по данным оперативно-тактической группировки "Восток", 1 апреля в Донецкой области украинские военные за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу российских оккупантов.

Так, вчера российские военные решили активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях, но безуспешно – украинские защитники "встретили" противника "Гвоздиками", "Пионами", "Гиацинтами" и другими "подарками". ОТГ "Восток" публикует фото 18+.

Донбасс. Украинские защитники отбили шесть атак оккупантов и уничтожили 17 единиц техники

Читайте также: В Украине полностью уничтожены 16 батальонных тактических групп РФ – сводка Генштаба

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оос война Донбасс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 