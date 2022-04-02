Донбасс. Украинские защитники отбили шесть атак оккупантов и уничтожили 17 единиц техники

За сегодняшний день украинские защитники на Донецкой и Луганском направлениях успешно отбили шесть атак российских оккупантов и уничтожили 17 единиц техники. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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По данным штаба ООС, 2 апреля украинские военнослужащие уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники оккупантов.

Также, по данным оперативно-тактической группировки "Восток", 1 апреля в Донецкой области украинские военные за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу российских оккупантов.

Так, вчера российские военные решили активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях, но безуспешно – украинские защитники "встретили" противника "Гвоздиками", "Пионами", "Гиацинтами" и другими "подарками". ОТГ "Восток" публикует фото 18+.

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Оксана Житнюк

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