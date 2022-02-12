Доверительный диалог невозможен без деэскалации: Путин и Макрон говорили по телефону – AFP
Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером РФ Владимиром Путиным, сообщает France Presse.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Агентство сообщило со ссылкой на Елисейский дворец, что разговор продолжался 1 час 40 минут и был попыткой "ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе". По данным агентства, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины.
Информацию о том, что телефонный разговор состоялся, подтвердил российским пропагандистским ресурсам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Сегодня также ожидаются телефонные переговоры с Кремлем президента США Джо Байдена.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее сегодня представитель Белого дома сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но в США не знают, принял ли Путин решение о том, будет ли делать это.
Читайте также: США призвали американцев покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов
Комментарии