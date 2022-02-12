Доверительный диалог невозможен без деэскалации: Путин и Макрон говорили по телефону – AFP

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером РФ Владимиром Путиным, сообщает France Presse.

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Агентство сообщило со ссылкой на Елисейский дворец, что разговор продолжался 1 час 40 минут и был попыткой "ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе". По данным агентства, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины.

Информацию о том, что телефонный разговор состоялся, подтвердил российским пропагандистским ресурсам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня также ожидаются телефонные переговоры с Кремлем президента США Джо Байдена.

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Сергей Бережной

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