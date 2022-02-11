Полиция обыскала дом Ярославского и гостиницу Kharkiv Palace по делу о смертельном ДТП

Полиция провела провела обыски в гостинице и дома у харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося с информацией о причастности к смертельному ДТП в Харьковской области, где на видео был зафиксирован кортеж Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Целью обыска является извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению ДТП", – сообщили в полиции.

В полиции сообщили об открытии уголовного производства – подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и в том, что пострадавших оставили в опасности.

Новость дополняется...

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.