UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Полиция обыскала дом Ярославского и гостиницу Kharkiv Palace по делу о смертельном ДТП

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 10:36
Полиция обыскала дом Ярославского и гостиницу Kharkiv Palace по делу о смертельном ДТП - Фото
Фото - Нацполиция

Полиция провела провела обыски в гостинице и дома у харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося с информацией о причастности к смертельному ДТП в Харьковской области, где на видео был зафиксирован кортеж Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Целью обыска является извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению ДТП", – сообщили в полиции.

В полиции сообщили об открытии уголовного производства – подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и в том, что пострадавших оставили в опасности.

Фото – Нацполиция

Фото – Нацполиция

Фото – Нацполиция

Новость дополняется...

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп обыск александр ярославский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 