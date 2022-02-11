Полиция обыскала дом Ярославского и гостиницу Kharkiv Palace по делу о смертельном ДТП
11.02.2022, 10:36
Фото - Нацполиция
Полиция провела провела обыски в гостинице и дома у харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося с информацией о причастности к смертельному ДТП в Харьковской области, где на видео был зафиксирован кортеж Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
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"Целью обыска является извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению ДТП", – сообщили в полиции.
В полиции сообщили об открытии уголовного производства – подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и в том, что пострадавших оставили в опасности.
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