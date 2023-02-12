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Дуда: Мы были уверены, что Россия нападет, и поэтому 23 февраля приехали в Киев

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 22:17
Дуда: Мы были уверены, что Россия нападет, и поэтому 23 февраля приехали в Киев - Фото
Анджей Дуда (фото - EPA)

Год назад лидеры Польши и Литвы были уверены, что Россия начнет вторжение, и поэтому 23 февраля решили отправиться в Киев. Об этом рассказал в интервью французской Le Figaro президент Польши Анджей Дуда.  

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Журналистка спросила Дуду, было ли для него неожиданном начало российского вторжения в Украину.

"Мы знали, что Россия начнет вторжение. Поэтому 23 февраля мы решили отправиться в Киев вместе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы продемонстрировать солидарность", – ответил президент Польши.

По словам Дуды, президент Владимир Зеленский тоже был тогда уверен, что вторжение России состоится. "Он сказал мне запомнившиеся слова: что никуда не сбежит и что мы можем больше никогда не увидеться. Еще он мне сказал: если Путин думает, что мы сдадимся, он очень ошибается. Украина будет сопротивляться до последней капли крови".

Президент Польши ответил на вопрос, верит ли он в возможность нападения России на Польшу, замечанием о том, что "это было бы нападением России на НАТО".

"Когда в 2001 году Соединенные Штаты подверглись нападению, все союзники встали на сторону американцев в борьбе с террористами. Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, каким бы оно ни было, ответ был бы таким же: быстрым и решительным", – сказал он.

Тем не менее Дуда считает, что угроза российского вторжения для Польши существует – но только в том случае, если Кремлю удастся победить в Украине, а это возможно, "если Украина не получит помощь очень срочно". Президент Польши отметил, что у России "нет современной военной инфраструктуры, но у нее есть люди", и "если в ближайшие недели мы не отправим Украине военную технику, Путин может победить". 

"Он может победить, и мы не знаем, где он тогда остановится", – сказал Дуда.

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Сергій Бережний
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анджей дуда Гитанас Науседа агрессия России польша нато
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