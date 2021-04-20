"Его личная инициатива". В Слуге народа отреагировали на встречу ее депутата с Лукашенко

Встреча нардепа Слуги народа с самопровозглашенным президентом Беларуси Алексндром Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет на ней Украину. Ожидается, что фракция СН потребовать от него объяснений, сообщил LIGA.net замглавы фракции Александр Корниенко.

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Он сказал, что Шевченко не был делегирован партией Слуга народа, МИД или Офисом президента на проведение каких-либо переговоров "с официальными лицами Беларуси". Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.

"Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – сказал Корниенко.

Корниенко считает, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

"Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращению", – сказал Кориненко.

Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В декабре 2020-го Шевченко встречался с подсанкционным в ЕС соратником Лукашенко Андреем Савиных, а в феврале 2021-го похвастался визитом на конференцию самопровозглашенного президента Беларуси.

После одной из таких поездок глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что Шевченко давно просит исключить его из фракции. Однако Арахамия этого не делает, чтобы нардеп "мучился до конца" со Слугой народа.

Сегодня Шевченко лично встретился с Лукашенко.

Марк Сировой , Юрий Смирнов

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