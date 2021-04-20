UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Его личная инициатива". В Слуге народа отреагировали на встречу ее депутата с Лукашенко

20.04.2021, 11:30
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Встреча нардепа Слуги народа с самопровозглашенным президентом Беларуси Алексндром Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет на ней Украину. Ожидается, что фракция СН потребовать от него объяснений, сообщил LIGA.net замглавы фракции Александр Корниенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что Шевченко не был делегирован партией Слуга народа, МИД или Офисом президента на проведение каких-либо переговоров "с официальными лицами Беларуси". Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.

"Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – сказал Корниенко.

Корниенко считает, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

"Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращению", – сказал Кориненко.

  • В декабре 2020-го Шевченко встречался с подсанкционным в ЕС соратником Лукашенко Андреем Савиных, а в феврале 2021-го похвастался визитом на конференцию самопровозглашенного президента Беларуси.
  • После одной из таких поездок глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что Шевченко давно просит исключить его из фракции. Однако Арахамия этого не делает, чтобы нардеп "мучился до конца" со Слугой народа.
  • Сегодня Шевченко лично встретился с Лукашенко.

 

Марк Сировой, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа александр лукашенко евгений шевченко Александр Корниенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 