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Экс-канцлер Германии Шредер нанес стране вред своей дружбой с Россией — Штайнмайер

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 09:58
Экс-канцлер Германии Шредер нанес стране вред своей дружбой с Россией — Штайнмайер - Фото
Герхард Шредер и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото — EPA)

Достижения Герхарда Шредера в бытность канцлером Германии "отодвигаются на задний план" из-за его сотрудничества с российскими энергокомпаниями. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Bild am Sonntag.

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"Это (деятельность Шредера. — Ред.) имеет не только личное значение для него, но и последствия для всей Германии: приверженность Герхарда Шредера российским энергетическим компаниям оставила много вопросов (к Германии. — Ред.) в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей. Это было нехорошо", — сказал президент Германии.

Он рассказал, что в Германии из-за деятельности Шредера создали свод правил для тех, кто покидает высшие политические посты. В частности политикам запрещается заниматься деятельностью, которая несет риск конфликта интересов. Потому что, как объяснил Штайнмайер, "даже видимость конфликта интересов или личной выгоды наносит ущерб репутации".

Читайте также: Шредер не винит себя за близость с Россией и не хочет дистанцироваться от Путина

Мария Макуха
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Герхард Шредер Германия лобби кремля Франк-Вальтер Штайнмайер﻿
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