Экс-канцлер Германии Шредер нанес стране вред своей дружбой с Россией — Штайнмайер

Достижения Герхарда Шредера в бытность канцлером Германии "отодвигаются на задний план" из-за его сотрудничества с российскими энергокомпаниями. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Bild am Sonntag.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это (деятельность Шредера. — Ред.) имеет не только личное значение для него, но и последствия для всей Германии: приверженность Герхарда Шредера российским энергетическим компаниям оставила много вопросов (к Германии. — Ред.) в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей. Это было нехорошо", — сказал президент Германии.

Он рассказал, что в Германии из-за деятельности Шредера создали свод правил для тех, кто покидает высшие политические посты. В частности политикам запрещается заниматься деятельностью, которая несет риск конфликта интересов. Потому что, как объяснил Штайнмайер, "даже видимость конфликта интересов или личной выгоды наносит ущерб репутации".

Шредер с 2017 года был председателем совета директоров Роснефти. Он согласился уйти с должности в мае 2022 года.

25 апреля сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заския Эскен призвала Шредера выйти из партии.

Читайте также: Шредер не винит себя за близость с Россией и не хочет дистанцироваться от Путина

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.