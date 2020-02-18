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Экс-министр назвал нардепа и власть "проститутками": видео

Экс-министр назвал нардепа и власть "проститутками": видео - Фото
Евгений Червоненко на телеканале 112 (Скриншот видео)
18.02.2020, 22:27

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в прямом эфире хамил нардепу фракции Слуга народа Галине Янченко

Во время шоу на телеканале 112 бывший министр транспорта и связи, экс-глава Запорожской ОГА Евгений Червоненко нахамил народному депутату фракции Слуга народа Галине Янченко.

Червоненко начал с того, что обратился к ней на "ты", и назвал "красивой женщиной" и девушкой". Затем обвинил Янченко и ее семью в том, что они якобы живут живут на деньги Сороса, а он якобы сам зарабатывает. Когда нардеп попыталась ему ответить, экс-чиновник в агрессивной форме заявил, что она и ее "шобла" ничего кроме смеха не делали. 

Янченко ответила, что Червоненко, будучи у власти, лишил страну шансов, экс-чиновник начал кричать: "Не смей, девочка! Не смей, девочка, болтать!". Потом назвал действующую власть "проститутками". 

Среди его высказываний присутствовали такие как: "Я не давал вам слово" и "Мне женщины рот не затыкали".

И в конце концов заявил, что его оппонентке нужно "научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу".

После этого Янченко покинула студию, сказав, что не намерена участвовать в этом "цирке".

  • Червоненко не в первый раз приглашают в качестве гостя на телеканал 112, и он не в первый раз ведет себя подобным образом.

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евгений червоненко галина янченко
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