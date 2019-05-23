Экс-нардеп Артеменко попросил вернуть ему украинское гражданство

Андрей Артеменко (фото - скриншот видео)

Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимиру Зеленского с просьбой о возвращении ему гражданства Украины. Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копия которого есть в распоряжении редакции LIGA.net.

Экс-нардеп пишет, что пятый президент Петр Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Названный указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер относительно меня", - заявляет Артеменко.

Он назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи и попыткой препятствования его депутатской деятельности.

Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко, а также восстановить его в гражданстве Украины.

В марте 2017 года внефракционный народный депутат Андрей Артеменко, который предлагал вместе с оккупантами управлять Крымом, заявил, что аннулировал свой канадский паспорт в 2014 году и паспортов других зарубежных государств у него нет, однако канадское гражданство еще действует.