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Экс-директор ЦРУ о том, кто победит в войне: Я бы поставил на украинцев

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 22:46
Экс-директор ЦРУ о том, кто победит в войне: Я бы поставил на украинцев - Фото
Фото: EPA

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что у Украины есть шансы на победу в войне с Россией. Об этом он сказал в эфире CNN.

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"Я бы поставил на украинцев", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Фарида Закарии.

"У них есть десятки тысяч потенциальных солдат, которых они мобилизовали и обучают. Они получили огромное количество оружия из США и других стран НАТО и Запада. Самой лишь тяжелой артиллерии калибра 155 мм – 126 единиц и 260 000 снарядов. Это ошеломительное количество", — считает Петреус.

В то же время он подчеркнул, что западная помощь должна быть еще больше. В частности, Петреус ожидает, что Украина получит новые ракетные системы залпового огня и ударные дроны.

По его словам, в пользу Украины говорит и то, что она до сих пор не сдалась, несмотря на бешеный напор России в районе Северодонецка.

Он ожидает, что Россия в конце концов измотается, и тогда настанет черед для Украины наступать.

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Андрей Водяный
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война Дэвид Петреус
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