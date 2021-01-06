Эксперты Ирана просили помощи в фальсификации данных о крушении Boeing МАУ – нацбюро

Глава Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Игорь Мишарин заявил, что иранская сторона просила украинских экспертов помочь расшифровать данные с "черного ящика" с целью фальсификации. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что когда приехал в Иран с целью расследования крушения самолета Международных авиалиний Украины, местные специалисты просили помочь с расшифровкой данных с бортового самописца.

"Я расследовал в Иране уже три катастрофы. Приезжаю туда, мы там все уже друг друга знаем. И, в общем-то, иранцы с самого начала обратились ко мне: "помоги нам расшифровать мимо американцев эту информацию, чтобы мы сразу же, так сказать, могли сделать выводы и как-то фальсифицировать эту информацию. Естественно, что я отказался", — рассказал он.

Утром 8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

В августе Организация гражданской авиации Ирана опубликовала данные с "черных ящиков".

16 декабря советник премьер-министра Канады презентовал отчет, в котором поддается сомнению объективность расследования Ираном катастрофы Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Глава МИД страны заявил, что не верит в человеческую ошибку как причину инцидента.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.