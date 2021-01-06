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Эксперты Ирана просили помощи в фальсификации данных о крушении Boeing МАУ – нацбюро

06.01.2021, 16:35
Эксперты Ирана просили помощи в фальсификации данных о крушении Boeing МАУ – нацбюро - Фото
Игорь Мишарин (Скриншот из видео)

Глава Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Игорь Мишарин заявил, что иранская сторона просила украинских экспертов помочь расшифровать данные с "черного ящика" с целью фальсификации. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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Он отметил, что когда приехал в Иран с целью расследования крушения самолета Международных авиалиний Украины, местные специалисты просили помочь с расшифровкой данных с бортового самописца. 

"Я расследовал в Иране уже три катастрофы. Приезжаю туда, мы там все уже друг друга знаем. И, в общем-то, иранцы с самого начала обратились ко мне: "помоги нам расшифровать мимо американцев эту информацию, чтобы мы сразу же, так сказать, могли сделать выводы и как-то фальсифицировать эту информацию. Естественно, что я отказался", — рассказал он.

Станислав Стороженко
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Иран черный ящик крушение Boeing 737 в Иране

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