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Эрдоган хочет видеть в гостях Зеленского и Путина: зовет на трехсторонние переговоры

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16.02.2022, 14:32
Эрдоган хочет видеть в гостях Зеленского и Путина: зовет на трехсторонние переговоры - Фото
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - офис президента)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает подготовку "трехсторонней встречи" с участием президента Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина, которая может пройти в Стамбуле или в Анкаре. Об этом он сказал в беседе с журналистами по пути из ОАЭ, пишет Anadolu.

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Эрдоган отметил, что предложение о встрече в формате "Эрдоган-Зеленский-Путин" уже поддержал президент Украины, и окончательно ее перспективы определятся после намеченного телефонного разговора с Путиным. Президент Турции сказал, что дальнейшие шаги по организации встречи Анкара ставит в зависимость от итогов разговора с лидером РФ.

Эрдоган снова подчеркнул, что кризис в отношениях Киева и Москвы должен быть решен мирными и дипломатическими путями, и что Турция готова внести посильный вклад, чтобы это произошло.

"Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем диалог как с Зеленским, так и с Путиным. Считаю эти контакты важной возможностью для снижения напряженности. Война не принесет пользы региону", – сказал президент Турции.

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Сергей Бережной
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