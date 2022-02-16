Эрдоган хочет видеть в гостях Зеленского и Путина: зовет на трехсторонние переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает подготовку "трехсторонней встречи" с участием президента Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина, которая может пройти в Стамбуле или в Анкаре. Об этом он сказал в беседе с журналистами по пути из ОАЭ, пишет Anadolu.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эрдоган отметил, что предложение о встрече в формате "Эрдоган-Зеленский-Путин" уже поддержал президент Украины, и окончательно ее перспективы определятся после намеченного телефонного разговора с Путиным. Президент Турции сказал, что дальнейшие шаги по организации встречи Анкара ставит в зависимость от итогов разговора с лидером РФ.

Эрдоган снова подчеркнул, что кризис в отношениях Киева и Москвы должен быть решен мирными и дипломатическими путями, и что Турция готова внести посильный вклад, чтобы это произошло.

"Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем диалог как с Зеленским, так и с Путиным. Считаю эти контакты важной возможностью для снижения напряженности. Война не принесет пользы региону", – сказал президент Турции.

В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.

Читайте также: Резников объявил о подписании соглашения с Турцией о строительстве завода беспилотников

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.