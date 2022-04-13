Ермак – США: Нам нужно подобие ленд-лиза и больше тяжелого оружия

Украине нужна программа, подобная ленд-лизу, и больше тяжелого оружия, чтобы противостоять варварству армии РФ. Об этом написал в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Мы благодарны за всю помощь США, оказанную на этот момент. Но нам нужна программа, подобная ленд-лизу, больше тяжелого вооружения для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства", – написал он.

Ермак также поблагодарил президента США Джо Байдена, который назвал геноцидом преступления армии РФ в Украине.

"Настоящий лидер говорит правду. Спасибо, президент США, за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, стоящих за ними со стороны Кремля", – написал он.

4 апреля Сенат США одобрил закон о ленд-лизе, который позволит ускорить поставки оружия в Украину. Далее его должна одобрить Палата представителей Конгресса США.

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Марк Сировой

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