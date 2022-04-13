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Ермак – США: Нам нужно подобие ленд-лиза и больше тяжелого оружия

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 11:09
Ермак – США: Нам нужно подобие ленд-лиза и больше тяжелого оружия - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украине нужна программа, подобная ленд-лизу, и больше тяжелого оружия, чтобы противостоять варварству армии РФ. Об этом написал в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Мы благодарны за всю помощь США, оказанную на этот момент. Но нам нужна программа, подобная ленд-лизу, больше тяжелого вооружения для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства", – написал он.

Ермак также поблагодарил президента США Джо Байдена, который назвал геноцидом преступления армии РФ в Украине.

"Настоящий лидер говорит правду. Спасибо, президент США, за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, стоящих за ними со стороны Кремля", – написал он.

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Марк Сировой
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