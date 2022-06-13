"ЕС может расширяться". Боррель не дал прямого ответа о статусе кандидата Украины

Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расширяться. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для официального журнала ЕС.

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Борреля спросили: "Комиссия должна представить свое мнение по заявке Украины на членство в ЕС в конце недели. Вы лично за это?"

"Я убежден, что Украина имеет европейскую культуру и что ЕС может расширяться. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ накануне вторжения России. Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?", – сказал глава европейской дипломатии.

8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство, а также рекомендовал без промедления предоставить Украине оружие.

Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.

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Наталия Медведева

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