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"ЕС может расширяться". Боррель не дал прямого ответа о статусе кандидата Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 01:22
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расширяться. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для официального журнала ЕС.

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Борреля спросили: "Комиссия должна представить свое мнение по заявке Украины на членство в ЕС в конце недели. Вы лично за это?"

"Я убежден, что Украина имеет европейскую культуру и что ЕС может расширяться. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ накануне вторжения России. Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?", – сказал глава европейской дипломатии.

  • 8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство, а также рекомендовал без промедления предоставить Украине оружие.
  • Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.

Читайте также: Украина получит статус кандидата в Евросоюз, но с условиями – Bloomberg

Наталия Медведева
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кандидат в ЕС евроинтеграция Жозеп Боррель
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